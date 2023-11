Imprese: Confimpresaitalia, attività in crescita nel 2023, territori al centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confimpresaitalia "ha registrato un incremento del 30 per cento del fatturato nel 2023 ed è proiettata a un +50 per cento nel 2024. Abbiamo sviluppato le nostre attività in territori in cui per molti anni non avevamo dei riferimenti, come il Veneto, e le abbiamo potenziate in Lombardia. E anche altre regioni stanno dando dei risultati veramente eccezionali". Lo ha detto il console generale Luigi Manganiello, presidente di Confimpresaitalia, aprendo a Roma l'Assemblea nazionale della Confederazione sindacale datoriale a carattere nazionale, fondata da un gruppo di imprenditori italiani con il compito di tutelare le imprese in ambito sindacale, economico-finanziario, tecnologico, ambientale. L'appuntamento, ha spiegato Manganiello, si delinea come un "Consiglio nazionale allargato: periodicamente ci incontriamo per fare il punto della situazione, delle attività svolte e di quelle future". L'Associazione sindacale autonoma e indipendente ha registrato un incremento di sedi. "Le nostre eccellenze associative - ha spiegato il presidente nazionale - sono in Lombardia e in Campania. In Lombardia, con strutture a Brescia e a Milano, e in Campania, tra le prime realtà associative e che nel 2024 sarà leader della nostra Associazione. Inoltre, si è distinto molto bene il Lazio". Confimpresaitalia, attraverso il suo network, offre la possibilità a imprenditori e liberi professionisti di sviluppare e gestire autonomamente una propria struttura territoriale e di promuovere e svolgere le nostre attività anche presso i propri studi professionali. "È un lavoro molto difficile, di rappresentanza sui territori, bisogna crederci: solo in questo modo i risultati arrivano", ha sottolineato Manganiello puntando i riflettori anche sulle attività formative della Confederazione. Per quanto riguarda le partnership, Confimpresaitalia ha "puntato a stipulare accordi con Confederazioni e Sindacati con cui avere interlocuzioni dirette", ha proseguito Manganiello presentando le "sinergie" con Confedir - la Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi della Pa - e Ugl Terziario. "Il 2023 si sta rivelando un anno proficuo, che si conclude con l'adesione di Confimpresaitalia, valida per imprimere una marcia in più alla nostra attività", ha detto il segretario generale Confedir Michele Poerio. "Piena disponibilità" a creare sinergie è stata data anche dal vicesegretario nazionale Ugl Terziario, Luigi Giulio De Mitri Pugno. "Due nuove colonne portanti nel nostro lavoro, che si fa con amore e passione", ha affermato ancora Manganiello. Si è svolto poi un dibattito con i protagonisti della Confederazione, presenti in sala per fare il punto delle varie attività svolte e dei progetti in cantiere: uno tra tutti, quello che prevede collaborazioni in ambito formativo e altamente specializzato con UniPace, l'Università Internazionale della Pace delle Nazioni Unite. (Rin)