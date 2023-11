Arabia Saudita-Sudan: bin Salman riceve generale al Buhran, sostegno a stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, ha ricevuto il presidente del Consiglio sovrano sudanese e comandante in capo delle Forze armate sudanesi (Saf), Abdel Fattah al Burhan, giunto a Ryad per partecipare al vertice africano-saudita. Le parti, fa sapere Kartoum, hanno discusso di cooperazione bilaterale e della situazione nel Paese africano. Al Burhan ha rinnovato l'impegno del governo a sostenere i colloqui di Gedda come strumento per risolvere la crisi, mentre il principe ereditario ha da parte sua confermato di voler sostenere "gli sforzi che portano alla stabilità"- Il presidente del Consiglio sovrano sudanese ha quindi accusato le Forze di Supporto Rapido (Rsf) di aver commesso violazioni contro i residenti a Khartum e nel Darfur. (Res)