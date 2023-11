Manovra: Bonomi (Confindustria), per la prima vota negativa per il mondo delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per fare le transizione bisogna "fare investimenti finalizzati alla crescita del pil potenziale del Paese: al momento, in questa legge di bilancio non c'è nulla. Se devo fare un'analisi e mettere la legge di bilancio insieme alla delega fiscale, è la prima volta che è negativa per il mondo delle imprese". Nella legge di bilancio viene dedicato solo l'otto per cento come misura per le imprese, ma nella delega fiscale ci viene tolta l'Ace ( (Aiuto alla crescita economica ndr.), 4,7 miliardi". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, durante l'assemblea generale di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia, in corso a Palazzolo sull'Oglio (Bs). (Rem)