Riforme: Calenda a Meloni, requisitoria contro partiti da chi ci ha passato tutta la vita

19 luglio 2021

- Bella requisitoria contro i partiti da parte di chi ha passato tutta la sua vita professionale solo nei partiti. Lo dichiara in una nota il segretario di Azione, Carlo Calenda, in replica alle parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle riforme. “Abbiamo sentito spesso in questi anni capi partito spandere retorica antipartitica e antipolitica. Non è una novità, vedi M5s, e non è mai finita bene", aggiunge. (Rin)