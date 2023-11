Auto: Anfia, fabbricazione accelera la crescita a settembre a +38,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la flessione del mese di agosto, a settembre l’indice della produzione automotive italiana torna ad avere segno positivo con un rialzo a doppia cifra (+14,9 per cento). Lo ha affermato Gianmarco Giorda, direttore generale di Anfia analizzando i dati dell'industria automotive Italiana a settembre 2023. "Nel dettaglio, l’indice della fabbricazione di autoveicoli accelera la crescita nel mese (+38,2 per cento), anche grazie all’aumento del 27,9 per cento registrato, secondo i dati preliminari di Anfia, dalla produzione di autovetture. Quest’ultima, nel periodo gennaio-settembre 2023, aumenta del 22,7 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2022, superando le 415 mila unità prodotte. L’indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori, invece, prosegue il trend negativo di agosto (-4,9 per cento), mantenendo anche il cumulato in flessione (-1,6 per cento a gennaio-settembre 2023). Speriamo che i livelli produttivi possano continuare a crescere nei prossimi mesi e, soprattutto, si creino le condizioni per implementare il piano condiviso con il Mimit e volto a raggiungere l’obiettivo di 1 milione di autoveicoli leggeri prodotti in Italia al 2030 - ha continuato Giorda -. (segue) (Rpi)