Auto: Anfia, fabbricazione accelera la crescita a settembre a +38,2 per cento (2)

- Con la sigla dell’accordo Anfia-Mimit un primo passo è stato fatto, soprattutto per definire le priorità di intervento a supporto della componentistica italiana durante la transizione energetica. Attendiamo fiduciosi i prossimi sviluppi. Segnali di avanzamento si colgono anche sul fronte dell’infrastrutturazione, con la messa in opera del bonus colonnine per le imprese e i professionisti: dal 26 ottobre scorso, è possibile, infatti, accedere ai contributi finalizzati a sostenere l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici per queste categorie di utenti. Infine, non possiamo che essere soddisfatti per il voto espresso ieri dal Parlamento europeo sulla proposta Euro 7, conferma di una svolta pragmatica e razionale rispetto all’originaria proposta della Commissione. Il nostro auspicio è che si prosegua in questa direzione", ha concluso Giorda. (Rpi)