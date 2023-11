Montenegro-Cina: ministro Trasporti con ambasciatore Kun, aziende cinesi interessate a investire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende cinesi sono interessate a investire in Montenegro. Lo ha affermato l'ambasciatore cinese a Podgorica, Fan Kun, nell'incontro con il ministro dei Trasporti montenegrino, Filip Radulovic. "C'è ulteriore spazio per la cooperazione nel campo delle infrastrutture e le aziende cinesi sono pronte a investire in Montenegro. Sosteniamo l'integrazione europea del Montenegro e pensiamo che l'Unione europea e la Cina siano due grandi mercati utili per il vostro Paese", ha affermato Kun. (Seb)