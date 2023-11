Decreto Proroghe: Lega, presentati emendamenti a supporto Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Lega, abbiamo presentato degli emendamenti a supporto dei Comuni. Oltre alle difficoltà riscontrate da tanti enti locali, soprattutto da quelli più piccoli, in particolare in merito all'entrata in vigore delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione che chiediamo di posticipare, si aggiungono anche i recenti e drammatici fenomeni atmosferici che hanno creato ulteriori disagi ai territori". Lo affermano in una nota i senatori della Lega Stefano Borghesi, capogruppo in commissione Finanze a palazzo Madama, e Daisy Pirovano, capogruppo in commissione Affari costituzionali e prima firmataria degli emendamenti. "Sono necessari interventi pragmatici e celeri: la Lega farà tutto il possibile affinché queste misure di buonsenso a sostegno delle amministrazioni locali vengano approvate", concludono.(Com)