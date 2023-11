Usa: documenti classificati, giudice non rinvierà la data di inizio del processo a Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giudice distrettuale Aileen Cannon, che sta coordinando il caso relativo ai documenti classificati trovati nella residenza di Donald Trump a Mar-a-lago, in Florida, ha respinto per ora la richiesta avanzata dagli avvocati dell’ex presidente per rimandare la data di avvio del processo. La giudice ha annunciato oggi di avere respinto la richiesta, riservandosi però di prenderla in considerazione nuovamente in futuro. Nella sua decisione, la Cannon ha scritto che la questione potrà essere riconsiderata il prossimo primo marzo. (Was)