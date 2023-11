Giustizia: Foti (Fd'I), vicinanza a Molinari, mai avuto dubbi su sua estraneità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da parte mia e dei deputati di Fratelli d'Italia, esprimo vicinanza e soddisfazione al collega della Lega Riccardo Molinari assolto dall'accusa di falso elettorale perché il fatto non sussiste. Non avevamo dubbi sulla sua estraneità, con buona pace di chi, in questi anni, ha affrettato sentenze premature e infondate". Lo scrive su X il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. (Rin)