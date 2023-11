Milano: Santanchè, importante scegliere miglior candidato sindaco, impensabile non vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda Fratelli d’Italia, pur essendo il primo partito della coalizione, quello che ci interessa è scegliere il miglior candidato che diventi il miglior sindaco. Perché bisogna vincere, convincere e governare bene". Lo ha detto Daniela Santanchè, ministro del turismo e portavoce regionale di Fratelli d'Italia in Lombardia, rispondendo ai giornalisti sulle elezioni comunali previsti nel 2027, a margine della conferenza stampa per la presentazione della manifestazione "La libertà oltre ogni muro" che si terrà domani in piazza Cordusio. A chi le ha ricordato che il leader della Lega Matteo Salvini si è già espresso sulla necessità di prepararsi in tempo alle elezioni comunali e a non ripetere errori del passato, Santanchè ha sottolineato che "ha ragione, bisogna prepararsi assolutamente perché è impensabile che la nostra alleanza non vinca la città di Milano". Con questa consiliatura, ha proseguito, "molti italiani si sono resi conto di com’è la situazione di Milano, lo dico da cittadina milanese, già soltanto il tema della sicurezza che è importante: una donna che arriva da sola la sera tardi alla stazione Centrale non è certo in una situazione di comfort zone". (Rem)