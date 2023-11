Lazio: Cisl, grazie a nostra richiesta convocazione per anticipo a dicembre indennità vacanza 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segretari regionali della Cisl del Lazio e della Fp Cisl Lazio, Enrico Coppotelli e Giancarlo Cosentino, in una nota dichiarano: "Ieri lo abbiamo chiesto e oggi è arrivata la convocazione da parte della Regione Lazio per discutere dell'anticipo dell'indennità di vacanza contrattuale 2024 nel mese di dicembre a tutte le lavoratrici, i lavoratori e i professionisti dipendente della Sanità Laziale e a tutto il personale della stessa Regione Lazio, al quale fa riferimento il bilancio regionale. Inoltre, nell'ordine del giorno, è stata inserita anche una discussione sui fondi integrativi. Il senso di responsabilità da parte della Cisl viene premiato e ottiene un primo importante risultato. Nel senso della partecipazione, per i risultati, noi andiamo avanti così", concludono i sindacalisti. (Com)