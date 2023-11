Milano: oggi i cento anni di Sesta Opera San Fedele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la celebrazione “Nel cuore di Milano” per i 100 anni di Sesta Opera San Fedele, associazione di Volontariato Penitenziario che opera a Milano, nel carcere di Cremona e fuori, sul territorio di queste province, negli Istituti Carcerari di San Vittore, Opera, Bollate, nel Carcere minorile Beccaria e nel reparto speciale dell’Ospedale San Paolo con lo scopo di prestare assistenza morale e materiale ai carcerati e alle loro famiglie. Ad aprire l'appuntamento il presidente di Sesta Opera San Fedele, che ha sottolineato come quello di oggi sia "un centenario nel cuore di Milano perché questa associazione di volontariato è tipicamente milanese, dal momento che va avanti grazie all'enorme senso civico". Sono seguite, poi, le parole dell'arcivescovo di Milano Mario Delpini, che hanno messo in luce "l'impegno di cogliere la complessità del carcere, facendosi carico del futuro degli uomini e delle donne che vivono nei sistemi penitenziari". Sesta Opera è "una porta che ci permette di vedere un mondo che fa parte della città in cui viviamo", ha aggiunto. A portare i saluti del Consiglio Comunale, la Presidente Elena Buscemi che ha sottolineato come "il Comune di Milano abbia una grande attenzione il tema delle carceri". (Rem)