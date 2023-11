Autostrade: su A1 incidente risolto tra bivio diramazione Roma sud e Valmontone in direzione Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco prima delle ore 17:30, sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la Diramazione Roma sud e Valmontone in direzione Napoli, è stato risolto l'incidente autonomo avvenuto all'altezza del km 585, che ha visto coinvolta un'autovettura. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione quinto Tronco di Fiano di Autostrade per l'Italia. È quanto comunica, in una nota, Autostrade. "Attualmente nel tratto compreso tra il bivio con l'A24 Roma - Teramo e Valmontone il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 6 km di coda in direzione Napoli. Si segnalano inoltre ripercussioni in Diramazione Roma sud dove si registrano 3 km di coda in direzione A1 Milano - Napoli. Agli utenti in viaggio verso Napoli provenienti dalla Diramazione Roma sud si consiglia di uscire alla stazione di San Cesareo e di rientrare in A1 Milano - Napoli alla stazione di Valmontone dopo aver percorso la viabilità ordinaria", conclude la nota.(Com)