Italia-Usa: benessere e sostenibilità al centro dell’ottava edizione della Settimana della cucina italiana

- Sono oltre 40 gli eventi in programma dal 13 al 19 novembre negli Stati Uniti per l'ottava edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo, iniziativa di promozione integrata della Farnesina intitolata nel 2023 "A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto". Sullo sfondo, la candidatura della cucina italiana al patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. "La settimana della cucina italiana è centrale nella nostra strategia di diplomazia della crescita e della cultura negli Stati Uniti", ha affermato l'ambasciatrice d'Italia negli Usa, Mariangela Zappia. "Volano per il nostro export di agroalimentare, che vale oltre sette miliardi di dollari l'anno negli Stati Uniti, e leva formidabile per l'attrazione dei sei milioni di americani che visitano l'Italia ogni anno, la cucina italiana vanta un potenziale molto più ampio", ha continuato, aggiungendo che è “sinonimo di benessere, qualità e creatività, espressione della nostra cultura e della nostra abilità di produrre coniugando tradizione e innovazione”. (segue) (Was)