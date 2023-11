Italia-Usa: benessere e sostenibilità al centro dell’ottava edizione della Settimana della cucina italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con eventi e iniziative da Washington a San Francisco, da Miami a Detroit, da Chicago a Los Angeles, Houston, New York, Boston, Dallas, Charlotte, Providence (Rhode Island), Barre (Vermont) e Filadelfia, la mobilitazione per la settimana della cucina coinvolge tutta la rete diplomatico-consolare negli Usa, gli istituti italiani di cultura, l'Agenzia Ice, il ministero della Salute e anche partner come l'Accademia italiana della cucina e l'American Italian Food Coalition, consorzi di produttori, teatri, università, scuole, ristoranti e catene come Eataly, imprese di settore, ambasciatori e chef italiani attivi negli Stati Uniti e in arrivo dall'Italia. Il benessere generato dalla cucina italiana e dalla dieta mediterranea, l'innovazione, la tradizione e la sostenibilità delle produzioni alimentari, le sfide nella nutrizione e il rapporto tra cucina e sport sono tra i fili conduttori della rassegna negli Stati Uniti, che comprende lezioni, degustazioni, competizioni e show culinari ma anche seminari, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, iniziative dedicate a scuole primarie e secondarie, iniziative di beneficenza. Un menù completo di eventi e approfondimenti, all'insegna del gusto della miglior cucina del mondo. (segue) (Was)