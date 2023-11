Italia-Usa: benessere e sostenibilità al centro dell’ottava edizione della Settimana della cucina italiana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata a Washington ospiterà il 14 novembre uno degli eventi centrali della rassegna, sul tema della sostenibilità nelle produzioni di salumi e olio di oliva. Organizzato in collaborazione con l'American Italian Food Coalition, il seminario sarà aperto dall'ambasciatrice Zappia e dal direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del ministero della Salute, Ugo Della Marta. Interverranno rappresentanti della North American Olive Oil Association, dell'Associazione degli industriali delle carni e dei salumi, dell'Istituto valorizzazione salumi italiani e di Monini North America. L'ambasciatrice d'Italia ospiterà inoltre a Villa Firenze un evento mirato alla promozione della sostenibilità in cucina con Stefano Pinciaroli, chef del Ristorante Ps, stella verde Michelin e parte del progetto di sostenibilità di Villa Petriolo di Cerreto Guidi in Toscana. Il progetto, ideato da Daniele Nannetti, ha ricevuto un anno fa una certificazione Gstc come primo agriturismo al mondo totalmente sostenibile. (Was)