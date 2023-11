Banche: Fratoianni, 16 miliardi di utili per primi 5 istituti italiani, governo complice disastro sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi leggiamo che le prime 5 banche italiane hanno fatto utili per quasi 16 miliardi di euro nei primi 9 mesi del 2023, senza nessun merito, ma grazie all'aumento dei tassi di interesse che ha portato le persone a pagare di più le rate di mutui e prestiti. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. “Nel contempo, in Italia, le buste paghe non sono cresciute di un centesimo nel secondo semestre 2023. Cosa dovrebbe fare ad esempio il governo Meloni è chiaro: far pagare di più le banche e alzare gli stipendi ai lavoratori. Se sono al governo e non fanno queste due cose - conclude Fratoianni - è altrettanto chiaro ed evidente che sono complici del disastro sociale nel Paese”. (Rin)