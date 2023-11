Carburanti: Bonelli (Avs), Tar boccia decreto Urso, non sanno scrivere leggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo italiano continua a dimostrare una palese incapacità nella formulazione di leggi efficaci e sensate, come conferma l'odierna sentenza del Tar del Lazio che ha accolto il ricorso contro il cartello del prezzo medio dei carburanti previsto dal decreto Urso: questo decreto, ora annullato, ha rivelato un approccio superficiale e improvvisato, l'ennesimo esempio di un'incompetenza cronica, dopo quanto accaduto col caro voli e con gli extraprofitti delle banche. È chiaro che il Ministro Urso e la sua squadra stanno navigando a vista, senza una strategia chiara o una visione di lungo termine per l'Italia. Le loro decisioni, prese senza una sufficiente analisi o considerazione delle conseguenze, stanno portando a risultati disastrosi". Lo afferma in una nota il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli.(Com)