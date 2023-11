Agroalimentare: Giansanti (Confagricoltura), orgoglio sapere quanta importanza ha nostra cucina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la categoria degli agricoltori è un orgoglio sapere quanto mercato e quanta importanza abbia la cucina italiana a livello globale. Lo ha affermato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, alla presentazione della Settimana della cucina italiana nel mondo. "I prodotti dell’agricoltura sono fondamentali per la tenuta sociale del nostro Paese, come negli altri", ha sottolineato Giansanti. “Investire nell’agricoltura significa investire nella democrazia”, ha aggiunto il presidente di Confagricoltura. (Res)