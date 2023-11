Medio Oriente: ex ministro Difesa Israele Gantz, non si parli di “violenza dei coloni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Unità nazionale e ministro del gabinetto di Guerra di Israele, Benny Gantz, ha affermato di essere riuscito a convincere i colleghi statunitensi e internazionali a non usare il termine “violenza dei coloni”. Lo ha riferito il quotidiano “Times of Israel”, aggiungendo che questa dichiarazione è arrivata ieri durante un incontro con i dirigenti delle più importanti organizzazioni ebraiche americane tenutosi sulla piattaforma digitale Zoom. “Il 99 per cento o più dei coloni sono persone rispettose della legge”, ha affermato l’ex ministro della Difesa. “Times of Israel” precisa tuttavia che il dipartimento di Stato Usa sta continuando a usare il termine e che l'Unione Europea ha iniziato a descrivere il fenomeno come "terrorismo dei coloni". (Res)