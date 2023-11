© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le 18 le linee M3 e M4 delle metropolitane milanesi sono aperte. La linea 1 è in servizio tra Rho Fiera e Cadorna e la M2 tra Assago e Cadorna. la M5 è aperta tra Bignami e Zara. Atm segnala possibili riduzioni in superficie con maggiori attese alle fermate. (Com)