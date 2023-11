Campania: Fico (M5s), contrari a terzo mandato di De Luca a presidenza Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Movimento 5 Stelle arriva un altolà al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulla possibilità di ricandidarsi per la terza volta alla guida di Palazzo Santa Lucia. “Siamo contrari al terzo mandato del Governatore De Luca alla presidenza della Campania”, ha detto Roberto Fico nel corso della trasmissione WRes Publica", condotta da Diletta Acanfora, in onda su Canale 8. "In merito alle prossime Regionali in Campania del 2025, nonostante il lavoro realizzato per ottenere il 43% alle ultime elezioni comunali a Napoli - ha aggiunto Fico - , ho deciso di non candidarmi per rispettare le regole del Movimento". Inoltre, l'ex numero uno di Montecitorio, ha parlato anche della tv di Stato: "La lottizzazione della Rai è un fenomeno conclamato. Dobbiamo iniziare a parlare di un cambio culturale e di una legge che sia al passo con i tempi per avere una televisione pubblica indipendente fino in fondo in ogni suo compartimento".(Ren)