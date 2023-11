Sicurezza: Polizia, operazione internazionale di contrasto a estremismo di destra sul web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato ha partecipato ad una complessa operazione internazionale di polizia coordinata dalle agenzie Eurojust e Europol nell'ambito del contrasto al fenomeno del radicalismo sul web di matrice suprematista e neo-nazista, che ha permesso di smantellare un network attivo in tutta Europa, in cui si sono evidenziati anche due minorenni italiani. Sei - riferisce una nota - i Paesi interessati, diversi i membri del gruppo perquisiti e cinque gli arrestati, distribuiti su tutto il territorio europeo in una rete occulta, pronta a commettere in ogni momento atti violenti contro ebrei, musulmani e chiunque fosse considerato di "razza inferiore". In Italia, l'attività ha visto impegnati per diversi mesi gli investigatori del Centro operativo Sicurezza cibernetica della Polizia postale e della Digos di Torino, diretti dalle Procure per i minorenni di Torino e Salerno, con il coordinamento della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo e, per i profili di carattere operativo, della Direzione centrale della Polizia di prevenzione e del servizio Polizia postale e delle comunicazioni. Sulle chat, contraddistinte da una forte proiezione alla violenza, erano stati pubblicati veri e propri manuali per l'attacco e il sabotaggio delle infrastrutture critiche nonché istruzioni per la fabbricazione di armi ed esplosivi. (segue) (Com)