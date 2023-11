Bolivia: energia, calano ancora esportazioni gas in Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a calare la quota di gas naturale che la Bolivia vende all'Argentina. Da gennaio ad agosto, fa sapere l'istituto nazionale di statistica (Ine), sono stati venduti 5,586 miliardi di metri cubi, il 22,5 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2022. Il calo è anche all'origine della prossima fine del contratto che garantiva la fornitura di gas boliviano all'Argentina. Un accordo avviato nel 2006, momento di solide intese tra i rispettivi governi, e che si sarebbe dovuto protrarre sino a tutto il 2026. Le autorità argentine hanno fatto sapere che lavorano per incassare l'ultima fornitura a giugno 2024, potendo contare anche sui progressi del gasdotto Nestor Kirchner, infrastruttura che garantisce un aumento del flusso di idrocarburi, in grado di accompagnare soprattutto la maggiore produzione dal bacino non convenzionale di Vaca Muerta. (segue) (Brb)