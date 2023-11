Bolivia: energia, calano ancora esportazioni gas in Argentina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo di un flusso commerciale consolidato riflette il momento difficile che attraversa il comparto gasifero boliviano. L'Ine aveva già certificato che nel primo semestre del 2023 il valore delle esportazioni di Gpl era calato del 66,3 per cento su anno. ra gennaio e giugno, il Paese andino ha incassato 14,7 milioni di dollari per la vendita di 39.255 tonnellate metriche di gas in calo rispetto alle 64.747 tonnellate, fruttate 43,6 milioni di dollari nel primo semestre 2022. Il valore di quanto esportato nel periodo in esame è analogo ai 14,6 milioni di dollari ottenuti nel 2014, a fronte però di 20.200 tonnellate metriche di gpl. A fine agosto, il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha avvertito che a fronte del progressivo esaurimento delle riserve, il Paese deve fare i conti con l'impossibilità di aumentare la produzione di gas. (segue) (Brb)