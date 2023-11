Bolivia: energia, calano ancora esportazioni gas in Argentina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fenomeno che sta già avendo ricadute negative sulle casse pubbliche. "Da un po' di tempo a questa parte, più o meno dal 2014, c'è un calo nella produzione. Che purtroppo è andata a cadere fino a toccare il fondo", ha detto il presidente in un evento pubblico tenuto martedì nella provincia di Oruro. "In tutto questo tempo abbiamo perso molte riserve di gas, che non sono state sostituite e il Paese, pertanto, non ha possibilità di aumentare la produzione. Per produrre gas occorre avere riserve, bisogna individuare i pozzi, sapere dove si trova per poterlo estrarre", ha sottolineato Arce citato da "La Razon". (segue) (Brb)