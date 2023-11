Bolivia: energia, calano ancora esportazioni gas in Argentina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ha quindi parlato della conseguente riduzione del gettito dalle tasse sugli idrocarburi (Idh). "Soffriamo una riduzione nelle risorse che provengono dall'Idh, che è la tassa sugli idrocarburi che il Paese riceve quando viene estratta una molecola , vuoi per il consumo esterno quanto per l'esportazione", ha detto il leader socialista. "E siccome ci sono minori riserve di gas, c'ò stata meno produzione. Tutti abbiamo avvertito una diminuzione delle royalties, e le province che dipendono in gran parte da esse hanno sofferto un calo delle entrate", ha aggiunto Arce. Da alcune settimane i governatori di diverse province lamentano minori ingressi, circostanza che - riporta la testata -, il governo aveva sin qui ricollegato a difficoltà di contesto economico internazionale. (Brb)