Urbanistica: ex centro Acea a Trigoria diventerà Data center, ok in giunta capitolina

- L'ex centro gestionale di Acea in via delle Testuggini, in zona Trigoria a Roma, sarà recuperato e convertito in un Data center. La giunta capitolina ha approvato la delibera in tal senso. Lo riferisce in una nota il Campidoglio. Il provvedimento, denominato piano di riuso del centro gestionale ex Acea, prevede la realizzazione di una struttura su una superficie di oltre 150 mila metri quadrati, dotazioni a verde pubblico per oltre 24 mila metri quadrati e una piazza pedonale a uso pubblico per 14 mila metr quadrati. È previsto, inoltre, l'adeguamento della viabilità pubblica con oltre 12 mila metri quadrati di parcheggi. (segue) (Com)