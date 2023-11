Urbanistica: ex centro Acea a Trigoria diventerà Data center, ok in giunta capitolina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riconversione del sito industriale dismesso avverrà attraverso la parziale ristrutturazione degli edifici esistenti e il riutilizzo circoscritto della Superficie utile lorda (Sul) per la costruzione di nuovi impianti, senza aumenti di cubatura né ulteriore impatto sul paesaggio. In questo modo sarà possibile portare avanti una riqualificazione dell'intera zona, oltre che un miglioramento delle infrastrutture tecnologiche esistenti e una valorizzazione delle infrastrutture urbanistiche e del paesaggio circostanti. Il nuovo data center, inoltre, porterà un notevole valore aggiunto al territorio e alla comunità in termini di creazione di nuovi posti di lavoro – sia in fase di costruzione sia di apertura del centro - e, in generale, di indotto generato a livello fiscale ed economico. (segue) (Com)