Urbanistica: ex centro Acea a Trigoria diventerà Data center, ok in giunta capitolina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La realizzazione di infrastrutture digitali di livello europeo - afferma l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia - anche attraverso la riconversione di siti in disuso, è parte della strategia di rigenerazione e sviluppo urbano portato avanti in questi due anni dall'assessorato all'Urbanistica. Queste funzioni, infatti, oltre a riqualificare aree dismesse (come nel caso dell'ex centro gestionale Acea) oppure implementare lo sviluppo di altre aree (come quella del Tecnopolo Tiburtino) consentono uno sviluppo della città urbanistico, ma anche economico e occupazionale. Attraverso questi grandi centri, inoltre, aumenta l'attrattività della città rendendola sempre più appetibile per i grandi investimenti. Senza dimenticare, inoltre, che uno dei due Data center sorgerà a Trigoria, periferia sud di Roma contribuendo al suo sviluppo e alla riqualificazione dell'area circostante". (Com)