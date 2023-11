Medio Oriente: forze israeliane, “ci prepariamo a possibili attacchi da altri fronti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) si stanno preparando alla possibilità di attacchi su altri fronti. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Haaretz”, citando fonti militari, secondo cui la priorità rimane la striscia di Gaza, seguita dal fronte settentrionale al confine con il Libano, dove c’è massima allerta. Per il momento le Idf definiscono il conflitto come “multiregionale”, e non una guerra regionale totale, nonostante alcuni attacchi provenienti dallo Yemen e dalla Siria. Sempre secondo “Haaretz”, anche se i combattimenti a Gaza dovessero finire tra un paio di settimane gli obiettivi di guerra non saranno raggiunti. (Res)