Roma: Masi (Fd'I), in ritardo su piano viabilità per Natale, sollecitiamo discussione nostra mozione

- "Siamo molto preoccupati per la situazione relativa alla viabilità del centro storico della città e prendiamo atto che ad oggi non ci è dato sapere quale sia la programmazione prevista dall'Assessorato competente per il periodo natalizio". Lo dichiara in una nota il Consigliere di Fd'I in Assemblea Capitolina Mariacristina Masi. "Considerato anche la difficoltà e i problemi di traffico procurati con la parziale chiusura di piazza Venezia si rischia di mettere in ginocchio i commercianti proprio durante le festività. Per questo sollecitiamo da più di un mese la Giunta a un maggiore confronto con le associazioni, i comitati e i cittadini per predisporre un piano per Dicembre – Gennaio, che faciliti l'ingresso dei romani al centro della città, a questo proposito abbiamo presentato un atto da discutere in Assemblea Capitolina, con una serie di proposte concrete, che chiederemo di inserire al più presto all'ordine dei lavori".(Com)