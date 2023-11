Decreto Anticipi: Pogliese, ritiro emendamento non condiviso da Fd'I, mio errore nel testo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli emendamenti agli articoli 4-7-11-12-13-14 del decreto 39/13 presentati avevano l’esclusiva finalità di eliminare l'inconferibilità a consiglieri comunali, assessori e sindaci, nei due anni successivi al termine del loro mandato, di incarichi nelle società partecipate dello stesso Ente in cui erano stati eletti. Parimenti era prevista l'eliminazione dell'impossibilità per i presidenti delle società partecipate di poter essere nominati in altre società partecipate dello stesso Ente. Questi emendamenti erano, peraltro, pienamente condivisi dagli stessi rappresentanti delle amministrazioni locali. Per un mero errore materiale del testo è stato previsto anche l'articolo 3, e per questo motivo così come scritto il testo non era concordato con il Partito o con il gruppo e non rappresenta la linea di Fratelli d’Italia. Pertanto, ho provveduto all'immediato ritiro dell’emendamento". Lo puntualizza il senatore di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese. (Rin)