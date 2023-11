Andorra: visita dell'ambasciatore Buccino Grimaldi per presentazione lettere credenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Spagna, con accreditamento secondario presso il principato di Andorra, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha presentato stamane le lettere credenziali all'arcivescovo de La Seu di Urgell Joan Enric Vives i Sicilia, co-principe di Andorra. Mercoledì scorso, l'ambasciatore era stato ricevuto dalla ministra degli Affari esteri del principato di Andorra, Imma Tor Faus, per la presentazione della copia delle credenziali. Nel corso del cordiale colloquio con la ministra è stato sottolineato l'eccellente livello delle relazioni bilaterali, fondate su un dialogo costante sui dossier di comune interesse. In serata, l'ambasciatore Buccino, accompagnato dal console onorario ad Andorra, Alberto Rossi, ha incontrato una piccola rappresentanza della comunità italiana residente nel Paese, composta da oltre 700 connazionali. (Spm)