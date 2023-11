Usa-India: Blinken a colloquio con Modi, collaborazione su questioni di importanza globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è stato ricevuto oggi a Nuova Delhi dal primo ministro dell’India, Narendra Modi. Blinken e Modi hanno riaffermato la visione condivisa dei due Paesi per una stretta collaborazione nell’Indo-Pacifico e su questioni di importanza globale. Lo riferisce il portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller. Le parti, si legge in una nota, hanno sottolineato la “collaborazione per affrontare le crisi in corso, come la guerra della Russia contro l’Ucraina e il conflitto in Medio Oriente”. Blinken si è congratulato con Modi per il successo della presidenza indiana del G20.(Was)