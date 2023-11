© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte torna a crescere l'incidenza dei contagi da Covid. L'aumento nell'ultima settimana è stato del 28,9 per cento. L'occupazione dei posti letto ordinari si è attestata al 7,3 per cento, quella dei posti letto in terapia intensiva all'1,6 per cento, mentre la positività dei tamponi al 15.,5 per cento. Le vaccinazioni anti-Covid effettuate negli ultimi 7 giorni sono state 72.(Rpi)