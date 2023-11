Serbia-Slovenia: ministro Economia con ambasciatore Bergant, nostra cooperazione a un alto livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione economica tra Serbia e Slovenia è a un alto livello. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia serbo Slobodan Cvetkovic nell'incontro con l'ambasciatore sloveno a Belgrado, Damjan Bergant. Nell'incontro hanno discusso di cooperazione economica bilaterale e di investimenti. "Siamo particolarmente incoraggiati dal fatto che le aziende slovene già operanti in Serbia stanno espandendo le loro attività, il che significa che l'economia serba ha un ambiente imprenditoriale attraente, stabilità politica ed energetica", ha affermato il ministro serbo. Cvetkovic ha quindi sottolineato che c'è la possibilità per "un ulteriore sviluppo e miglioramento della cooperazione economica tra Serbia e Slovenia in diversi settori". "Innanzitutto nei settori della connessione infrastrutturale, dei trasporti, dell'energia, dell'informatica, dell'agricoltura e della tutela dell'ambiente, dell'edilizia e del turismo", ha sottolineato. (Seb)