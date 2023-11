Infrastrutture: Leodori (Pd Lazio), finite scuse su Tirrenica, ora realizzarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha validato il passaggio da Sat ad Anas del progetto esecutivo del lotto 6B della Tirrenica che va da Tarquinia a Pescia Romana. "Un passaggio importante che rende a tutti gli effetti finanziabile l'opera. Peccato che, al di là delle promesse portate avanti dalla destra, non ci sia ancora un euro sul progetto. Purtroppo sul tema delle infrastrutture, anche alla luce dei tagli di questa estate, la linea sembra chiara: il Lazio e tutto centro-sud non rappresentano una priorità per questo governo. L'unica opera -senza ancora un progetto- finanziata con 12 miliardi di euro è il ponte sullo stretto. Un'opera che nasce già vecchia e impegna una mole di risorse imponenti che potrebbe essere utilizzata, invece, per un piano di rilancio infrastrutturale di tutto il centro-sud". Lo dichiara in una nota Daniele Leodori, segretario Pd Lazio e vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio (Rer)