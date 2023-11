Turismo: assessore Roma, cresce settore del lusso, con ricadute economiche e migliora immagine città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo luxury, unito a una visione responsabile e innovativa dell'ambiente, "rappresenta un segmento fondamentale per lo sviluppo della nostra città. E' un settore in forte espansione". Lo ha si legge in una nota di Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale a turismo, grandi eventi, sport e moda che ha partecipato alla sesta edizione di Ecoluxury Fair 2023. "I grandi brand dell'hotellerie internazionale hanno puntato con decisione sulla nostra città, grazie a una costante interlocuzione con la nostra Giunta generando un clima di rinnovata fiducia sulle prospettive future della Capitale. Diverse strutture, infatti, hanno già aperto i battenti e da qui al 2024 assisteremo a un rapido incremento del comparto 5 stelle e 5 stelle lusso andando a coprire una carenza di strutture di alta gamma. Quando abbiamo iniziato ad amministrare questa città Roma aveva un terzo dei posti letto extra lusso di Milano. Dopo tre anni arriveremo al 30 per cento in più e dopo 5 anni al doppio rispetto a Milano. Una crescita che oltre a dare una risposta a una domanda specifica, genera grandi ricadute economiche ed occupazionali e migliora l'immagine della città". (Com)