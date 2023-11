Senato: martedi presentazione sesto rapporto Auditel-Censis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 14 novembre 2023, dalle ore 15:00, presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, si terrà la presentazione del Sesto Rapporto Auditel-Censis "La nuova Italia televisiva". Tra i temi al centro del convegno, il sorpasso delle Smart TV sui televisori tradizionali per cui oggi nelle case degli italiani ci sono complessivamente 21 milioni di Smart TV e 20 milioni e mezzo di televisori tradizionali. Aumenta, inoltre, la fruizione in streaming dei network nazionali. Prenderanno parte all'evento: Andrea Imperiali, Presidente Auditel; Giuseppe De Rita, presidente Censis, Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato della Repubblica, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria; Barbara Floridia, presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Roberto Marti, Presidente della Commissione Cultura e Patrimonio Culturale, Istruzione Pubblica del Senato della Repubblica; Giacomo Lasorella, Presidente Agcom.(Com)