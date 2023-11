India-Usa: Modi riceve Blinken e Austin, partnership bilaterale “forza per il bene globale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha ricevuto oggi a Nuova Delhi il segretario di Stato, Antony Blinken, e il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin. Lo riferisce il premier indiano sul social network X definendo la partnership bilaterale “una forza per il bene globale”. Blinken e Austin hanno partecipato oggi al dialogo Esteri-Difesa con i rispettivi omologhi indiani, Subrahmanyam Jaishankar e Rajnath Singh. Per Modi questo formato è un “fattore chiave” per il rafforzamento delle relazioni.(Inn)