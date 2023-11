Sicurezza: Santori (Lega), Osservatorio contro crimini, sinergia tra istituzioni e territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Osservatorio sicurezza contro i crimini "potrà consentire di lavorare da subito, sarà un luogo d'incontro e confronto tra la società civile e le istituzioni nella lotta contro la criminalità e il degrado, promuovendo così una maggiore sinergia tra politica, istituzioni, forze di polizia e territorio. Un gruppo di esperti è dunque già al lavoro con l'obiettivo di sondare la percezione di sicurezza, analizzare dati e proporre soluzioni utili a prevenire ogni forma di violenza". Lo dichiara il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, intervenuto oggi in Campidoglio nel corso della presentazione dell'Osservatorio sicurezza, criminologia strategia anti- terrorismo del Cafisc. Alla presentazione è intervenuta anche la deputata europea Anna Cinzia Bonfrisco, che ha dichiarato: "ringrazio per l'impegno la presidente dottoressa Anna Luana Tallarita e il dottor Francesco Laura, che ha illustrato i dati che mettono bene in chiaro la portata dell'impegno e del lavoro da compiere. Come i numeri sulle carceri, per esempio, che dimostrano come anche la detenzione sia ormai fase integrante dell'impegno per la prevenzione e la salvaguardia della sicurezza, soprattutto in questo delicatissimo momento per l'ordine mondiale e con l'allarme terrorismo, se è vero che su oltre 18 mila detenuti stranieri in Italia, 12 mila sono di fede islamica, facilmente reclutabili per la radicalizzazione", conclude.(Com)