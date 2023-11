Decreto Anticipi: Conte, Fd'I beccata, fermata ennesima norma "salvacorrotti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo beccato Fratelli d'Italia con le mani nella marmellata. Stamattina abbiamo denunciato il loro emendamento per aprire le porte dei Comuni ai condannati per corruzione e per reati contro la Pubblica amministrazione: la vergogna li ha sopraffatti e hanno dovuto annunciare il ritiro dell’emendamento", scrive su X il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "Si giustificano parlando di un 'errore'. La realtà è che abbiamo fermato l'ennesima norma 'salvacorrotti'. Non consentiamo a nessuno di calpestare il valore della legalità", conclude. (Rin)