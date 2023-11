Sardegna: lavoro, allevamento, migrazione, accordo fra Isola e Kirghizistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma del Memorandum d'Intesa è stata resa possibile grazie al sostegno attivo dell'Ambasciata della Repubblica del Kirghizistan in Italia e grazie alla partecipazione personale dell'Ambasciatore S.E. Taalai Bazarbaev, che crea condizioni favorevoli per promettenti opportunità di lavoro per i lavoratori della Repubblica del Kirghizistan in Sardegna. Questo storico accordo rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento della partnership tra i due paesi e apre nuove prospettive per i cittadini del Kirghizistan che desiderano trovare lavoro nella regione Sardegna. Il prossimo passo delle parti, che si farà presumibilmente la prossima settimana, sarà la firma di un Protocollo di cooperazione, propedeutico alla partenza del progetto, che consentirà di selezionare coloro che desiderano trovare lavoro nell'ambito di questo programma. (Rsc)