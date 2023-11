Campania: De Luca, nel Pd finto rinnovamento se ci sono responsabili del disastro elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Partito democratico non può esserci rinnovamento se non risponde a una domanda fondamentale: “Chi ci ha portato al disastro elettorale di un anno fa? Chi ha deciso la linea politica? Chi ha deciso le alleanze”. E’ quanto ha osservato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la presentazione del libro “Nonostante il Pd” a Bologna. “Se non si risponde a questa domanda - ha spiegato De Luca - il rinnovamento è finzione”. “Non a caso io ritrovo oggi tutti quelli che da dieci anni governano il partito che sono di nuovo in campo, come se fossero turisti svedesi, e non va bene. Bisogna andare oltre - ha aggiunto De Luca -. Ognuno deve essere valutato per la sua storia e per quello che ha prodotto. e se vogliamo fare rinnovamento vero bisogna andare oltre quelli che ci hanno portato al disastro, altrimenti ci stiamo prendendo in giro”.(Ren)