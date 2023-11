Roma: convoglio colpisce all'orecchio 17enne su banchina Metro B San Paolo, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un convoglio in partenza dalla stazione San Paolo della metropolitana di Roma ha colpito un ragazzo di 17 anni, ferendolo all'orecchio. È successo questo pomeriggio, poco dopo le ore 14, quando il convoglio, in partenza dalla stazione della metropolitana linea B, ha colpito con lo specchietto il 17enne, che era in compagnia di alcuni coetanei sulla banchina, procurandogli un lieve taglio dietro l'orecchio destro, con fuoriuscita di sangue. Il minorenne verrà accompagnato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Roma Eur, che stanno indagando per fare luce sulla vicenda. Sono in corso di acquisizione le telecamere di videosorveglianza, ma da quanto si apprende non si esclude la disattenzione del 17enne stesso. (Rer)