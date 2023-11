India-Brasile: colloquio telefonico Modi-Lula su Medio Oriente, G20 e cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha ricevuto oggi una telefonata dal presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, con cui ha parlato degli sviluppi in corso in Medio Oriente e del G20. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier indiano. I due leader, si legge nella nota, hanno espresso preoccupazione per il terrorismo, la violenza e la morte di civili e hanno invocato “sforzi concertati” per una rapida soluzione. Il capo del governo di Nuova Delhi e presidente uscente del G20, ha assicurato al successore il suo sostegno per il successo del prossimo turno di presidenza. Il colloquio, inoltre, si è soffermato sull’espansione della cooperazione bilaterale.(Inn)