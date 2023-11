Migranti: Germania, Ong non verranno criminalizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La organizzazioni non governative che soccorrono i migranti nel Mar Mediterraneo non verranno criminalizzate in Germania. È quanto comunica il ministero dell’Interno tedesco con un messaggio su X. In questo modo, il dicastero respinge le critiche al progetto di legge che facilita e accelera le espulsioni dei profughi irregolari dalla Germania. Per i critici, il provvedimento comporterebbe la criminalizzazione delle Ong attive nel salvataggio dei migranti in mare. “Non è assolutamente vero”, evidenzia al riguardo il ministero dell’Interno tedesco. (Geb)