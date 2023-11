Camera: lunedì convegno "Living heritage, civil society, sustainable development"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 13 novembre, alle ore 15, presso la sala della Regina di Montecitorio si svolge il convegno "Living heritage, civil society, sustainable development", in occasione del 20mo anniversario della Convenzione Unesco Ich sulla protezione del patrimonio culturale immateriale. Apre i lavori il vicepresidente della Camera, Sergio Costa. Interviene, tra gli altri, Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura. La sessione istituzionale viene trasmessa in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)